La Tournée, le mercredi 29 septembre à 18:00

Inauguration de la Tournée ! 2021 ou l’année pendant laquelle une pandémie mondiale nous empêche de partager de bons moments autour de cocktails dans nos bars préférés. Pour que cette situation ne se reproduise plus jamais, nous nous sommes creusés les méninges pendant quelques mois et … La Tournée est née ! La Tournée, qu’est-ce que c’est ? Pour ceux que nous n’avons pas encore eu l’occasion de croiser devant notre comptoir, le concept de La Tournée c’est d’abord de vous livrer des cocktails de qualité où vous voulez à Marseille. Mais c’est également un lieu où vous pouvez déguster sur place nos cocktails classiques ou signatures, accompagnés de quelques tapas aux saveurs locales. Le programme de la soirée ? Boire de cocktails de qualité, découvrir des spécialités culinaires locales et danser au son des accords Rocksteady de nos copains les Judge Not. ♫ROXKSTEADY♫ La Tournée 2 rue Sainte-Cécile 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

