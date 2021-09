Châtillon Châtillon Châtillon, Rhône Soirée d’inauguration de la médiathèque intercommunale Châtillon Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Châtillon Rhône Châtillon Soirée d’inauguration de la nouvelle médiathèque intercommunale.

Contes, set musical de Nico Sarro, discours et pot de l’amitié. +33 4 72 54 26 00 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Lieu Châtillon Adresse Place de la Poste Médiathèque Ville Châtillon