La Boucle inaugure sa bricothèque le 24 mars 2022 ! Une bricothèque est un espace pour emprunter gratuitement des outils de bricolage et de jardinage pour les particuliers. Au programme de cette soirée d’inauguration: – 18h30 à 19h30 : atelier création d’un porte couteaux magnétique (gratuit, sur réservation) et visite de la bricothèque ? – 19h30 à 20h15 : quiz et conférences avec Halte à l’Obsolescence Programmée sur la durabilité des objets⏳(réservation conseillée) – 20h30 à 22h : concert par Sono Tone Les classiques du rock revisités ! ? (réservation conseillée) Informations et réservation : 19 rue Yvonne et Robert Noutary, Bègles 33130 [bienvenue@la-boucle.fr](mailto:bienvenue@la-boucle.fr) 09 83 32 45 08

Atelier et concert sur inscription

La Boucle 19 rue Yvonne et Robert Noutary, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



