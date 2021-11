Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille, Haute-Vienne Soirée Dictée de la Bibliothèque Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

Haute-Vienne

Soirée Dictée de la Bibliothèque Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille, 12 novembre 2021, Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille. Soirée Dictée de la Bibliothèque Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille

2021-11-12 18:15:00 18:15:00 – 2021-11-12 19:30:00 19:30:00

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne Bosmie-l’Aiguille Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Soirée dictée à 18h15 dans la salle Georges Bizet à Bosmie l’Aiguille.

Organisée par la bibliothèque de la commune.

Ouverte à tous.

Sur inscriptions: mariefauchadour87@gmail.com Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT d’Aixe-sur-Vienne

Détails Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille, Haute-Vienne Autres Lieu Bosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille Adresse Ville Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille lieuville Bosmie-l'Aiguille Bosmie-l'Aiguille