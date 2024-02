Soirée dictée à la bibliothèque Bosmie-l’Aiguille, vendredi 8 mars 2024.

Venez tester vos connaissances en orthographe et en grammaire dans le cadre de la dictée intergénérationnelle organisée dans la salle Vienne de Bosmie l’Aiguille.

Petits et grand pourront s’essayer sur la formule ludique de la dictée fondée sur l’auto-correction: le corrigé du texte à écrire sera remis à chacun à la fin de l’exercice: ainsi, le résultat de chacun reste personnel et anonyme !

Une ex-professeure de français expliquera tous les pièges syntaxiques du texte choisi pour cette dictée.

Venez sans aucune arrière pensée et sans le souci d’avoir oublié votre cartable: stylo et feuille vous seront fournis !

Afin de clôturer convivialement cette soirée, le verre de l’amitié sera offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:15:00

fin : 2024-03-08 20:30:00

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.bosmie@gmail.com

