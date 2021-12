Soirée Diapo Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 6 janvier 2021, Besançon.

Soirée Diapo

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le mercredi 6 janvier à 18:30

« How will we live together ? » ——————————- ### Question piège ? Malicieuse ou perverse ? Telle était l’invitation du commissaire Hashim Sarkis, architecte libanais, professeur et doyen de la School of Architecture and Planning du Massachusetts Institute of Technology. Formulées par les architectes participants à l’édition reportée de 2020, les réponses apportées invitent à réfléchir autant au devenir architectural qu’à ce que peut être un expert dans cette époque particulièrement trouble qui est la notre. A la fois promesse et menace, le maître mot de cette 17ème édition de la Biennale d’architecture pourrait bien être « incertitude »… Il vous sera présenté en image les trois jours passés à Venise, à arpenter l’Arsenal et les Jardins, à découvrir l’oeuvre de Carlo Scarpa, en groupe, pour un voyage d’étude inoubliable : – Jeud1 11 novembre 2021 : la Biennale à l’Arsenal en visite libre – Vendredi 12 novembre 2021 : Visite guidée de la Biennale aux Jardins puis visite libre – Samedi 13 novembre 2021 : Visite guidée sur l’oeuvre de Carlo Scarpa (magasin Olivetti, basilique Saint Marc et fondation Querini)

Entrée libre

Retour sur le voyage d’étude à la Biennale de Venise

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-06T18:30:00 2021-01-06T20:00:00