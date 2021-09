Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Soirée d’exploration sonore Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Soirée d’exploration sonore Hérisson, 11 septembre 2021, Hérisson. Soirée d’exploration sonore 2021-09-11 – 2021-09-11 Le Cube Crochepot

Hérisson Allier Hérisson Après le succès bouleversant de la Piquante en août (plus de 1 000 spectateurs conquis), une nouvelle soirée du Club 10.000 s’apprête à se tenir à Hérisson, au Cube. clubdixmille@gmail.com +33 7 77 49 70 88 dernière mise à jour : 2021-09-03 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Le Cube Crochepot Ville Hérisson lieuville 46.51036#2.70544