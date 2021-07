Lusigny Lusigny Allier, Lusigny Soirée d’évocation des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine Lusigny Lusigny Catégories d’évènement: Allier

Soirée d'évocation des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine 2021-07-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-18 Pomay Château de Pomay

Lusigny Allier Lusigny EUR Le 8 juillet 1621, il y a 400 ans , naissait Jean de La Fontaine.



Notre grand poète aurait pu dans sa vie fréquenter son alter-ego Maître des Eaux et Forêts de la Généralité de Moulins, Jean Baptiste Legros qui demeurait à Charnes. odedurat@gmail.com +33 6 81 59 88 25 https://www.chateaudepomay.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Lusigny Adresse Pomay Château de Pomay Ville Lusigny

