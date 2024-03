SOIRÉE DEUX SPECTACLES THÉÂTRE D’IMPRO MJC Bazin Nancy, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Soirée 2 spectacles théâtre d’improvisation

Casseroles 19h15-20h

On se trimballe tous.tes quelques casseroles dans la vie… Alors mieux vaut apprendre à cuisiner dedans pour la rendre plus savoureuse ! Pas de recette toute faite, c’est de l’impro ! C’est vous qui concoctez le menu et elles l’arrangent à leur sauce ! Vous leur soufflez les ingrédients de leur relation et elles les transforment en tranches de vie.



Entracte

Quelqu’un m’a dit 20h30-21h45

Où nous mènent nos rêves, nos histoires… ? D’où viennent-ils ? Qu’en faisons-nous ?

Les comédien.nes vont, à partir des propositions du public explorer le où ? Le comment ? Le qui ?

Le pourquoi ?

Pass soirée 6 E

repas : quiche salade + dessert + boisson 5€

Info réservation https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/creationsTout public

5 EUR.

Début : 2024-03-16 19:15:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

MJC Bazin 45 Rue Henri Bazin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

