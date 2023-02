Soirée Deux Spectacles au Passage Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drome Vendredi 24 février à 20h30 au PasSage :

La « Charlie est là Cie » présente 2 solos :

> Amish FootballClub : football Capitalisme et l’écolologie.

> Et Aime et Moi : un duo clownesque. contact@cafelepassage.org Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère

