Soirée d’études / Cassiel Gaube [Festival SPLATCH !] Place de la Résistance Saint-Brieuc, vendredi 12 avril 2024.

Soirée d’études / Cassiel Gaube [Festival SPLATCH !] Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Cassiel Gaube a arpenté Paris et New York sur le terrain de la house. Il en a tiré plusieurs pièces dont cette Soirée d’études, un pas de deux à trois danseur·se·s qui décortique les mouvements fondamentaux pour nous les rendre plus lisibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@lapasserelle.info

