Soirée détente à la ferme l’Oisonnière – Repas concert, 9 septembre 2022, .

Soirée détente à la ferme l’Oisonnière – Repas concert



2022-09-09 18:30:00 – 2022-09-09

5 5 EUR À l’occasion des soirées détente à la ferme « L’Oisonnière », venez profiter du concert programmé par l’association « Bastid’Art ». La chanteuse « Ofee » vous fera vibrer par sa voix et sa guitare sur des airs de Reggae et de Ska. Au programme de cet évènement : visite de l’exploitation, jeux de plein air, repas grillades (canard ou porcelet) et balade guidée. La réservation de votre repas est indispensable. Venez nombreux !

©loisonniere

dernière mise à jour : 2022-06-20 par