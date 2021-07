Soirée d’été Villaines-les-Rochers, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Villaines-les-Rochers. Soirée d’été 2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-23 23:00:00

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers Savourez cette soirée d’été autour d’un brin d’osier.

Voici le programme à partir de 19H jusqu’à la nuit.

19H visitez l’exposition d’Art contemporain ‘Grands formats’ – peinture au brin d’osier expliquée par l’artiste

20H pique-nique tiré du sac ou dîner partagé avec les Maîtres de maison, chacun apporte une spécialité.

Dans la soirée en attendant les paniers-lampions s’allumer, profitez d’un atelier osier où chacun fabrique son panier!

Jeux collectifs pour les enfants (mémory, mikado géant, pêche à la ligne, jeux d’adresse…) Savourez cette soirée d’été autour d’un brin d’osier. mhelenemetezeau@gmail.com +33 6 21 73 09 40 http://lespaniersdhelene.com/ Savourez cette soirée d’été autour d’un brin d’osier.

Voici le programme à partir de 19H jusqu’à la nuit.

19H visitez l’exposition d’Art contemporain ‘Grands formats’ – peinture au brin d’osier expliquée par l’artiste

20H pique-nique tiré du sac ou dîner partagé avec les Maîtres de maison, chacun apporte une spécialité.

Dans la soirée en attendant les paniers-lampions s’allumer, profitez d’un atelier osier où chacun fabrique son panier!

Jeux collectifs pour les enfants (mémory, mikado géant, pêche à la ligne, jeux d’adresse…) MH Métézeau dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Étiquettes évènement : Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville 47.2238#0.49582

Évènements liés