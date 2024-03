Soirée d’été Samedi 3 août Bléré, samedi 3 août 2024.

Soirée d’été Samedi 3 août Bléré Indre-et-Loire

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Noir cerise auteurs compositeurs interprètes. Univers chanson française pour des textes originaux plutôt tendres quand ils ne mordent pas et pour la musique des compos originales tantôt bluesy, tantôt jazzy, mais aussi des ballades, de la pop, du funk, du latino… Mais toujours rock’nroll.

Trio Anastazör

Hommage à Django Reinhardt

Pour fêter ses dix années d’existence le trio Anastazör vous concocte son hommage au maître . Les plus grands tubes de Django, où reprises fidèles côtoient arrangements très singuliers, hérités d’une large expérience des musiques de l’Est. Un apport original le chant. Quelques mots simples et poétiques et la voix remplace pour un temps la fidèle six cordes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 17:30:00

fin : 2024-08-03

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

L’événement Soirée d’été Samedi 3 août Bléré a été mis à jour le 2024-03-21 par ADT 37