Soirée d’été Samedi 17 Août Bléré, samedi 17 août 2024.

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

– 17h30 Combo festif Capsul

Comme chaque année, le Capsul, collectif de musiques libres crée en 2011 et basé à Tours, monte un combo spécial et festif pour la saison d’été. Cette fois, c’est autour de chansons et d’airs à danser tirés des années 1960 que les musiciens ont travaillé avec un acharnement nonchalamment stylé.

– 20h Les frères Dübz

Les frères Dübz ont pris l’habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au même endroit. C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile et invitent les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux un répertoire constitué de compositions et de danses traditionnelles grecques. 00 0 EUR.

Début : 2024-08-17 17:30:00

fin : 2024-08-17 20:00:00

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

