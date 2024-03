Soirée d’été Samedi 10 août Bléré, samedi 10 août 2024.

Soirée d’été Samedi 10 août Bléré Indre-et-Loire

Des concerts tout l’été pour dynamiser le coeur de la ville de Bléré !

Samedi 10 Août, Place Charles Bidault, Gratuit

– 17h30 El TrioR

El TrioR se compose de trois musiciens qui vous feront voyager dans des styles différents de la pop au swing en passant par le celtique ou le rock ! Quelques compositions se glisseront dans le répertoire.

Tout cela dans une humeur généreuse et festive !

– 20h The Gremmie & The Nights riders

The Gremmie (guitare) accompagné par The Nights Riders (saxophone, basse, batterie), vous emmèneront à la fois le soleil et l’ambiance des plages californiennes des 60’s en vous interprétant des classiques de la surf music. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 17:30:00

fin : 2024-08-10 20:00:00

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

