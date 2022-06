Soirée d’été Parc du Loiry Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui La Ville de Vertou est heureuse de vous retrouver et de vous proposer un feu d’artifice pour célébrer la Fête nationale. L’occasion de profiter d’une belle soirée d’été au parc du Loiry avec des concerts au théâtre de verdure suivis d’un spectacle pyrotechnique. À partir de 20h, Nini Poulain, auteure, compositrice et interprète à l’énergie scénique débordante donnera le « la » avec son spectacle « Allez-vous faire… Aimer ». Avec beaucoup d’authenticité, ses chansons réalistes mais toujours empruntent d’optimisme évoquent sa façon de voir la vie : « écouter son cœur », « oser être », « aimer la vie ».Dès 21h45 : le groupe finaliste du Tremplin « Scène 2 Demain » entrera en scène.À 23h, un spectacle pyrotechnique illuminera le ciel. Parc du Loiry Clouzeaux – Planty Vertou 44120 Soirée d’été

