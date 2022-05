Soirée d’été en Chalosse Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Soirée d’été en Chalosse Montfort-en-Chalosse, 28 juillet 2022, Montfort-en-Chalosse. Soirée d’été en Chalosse Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse

2022-07-28 – 2022-07-28 Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala

Concert et cinéma en plein air avec la projection du film Les raisins de la colère de John Ford (1947).

Musée de la Chalosse 480 chemin du Sala Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes