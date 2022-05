Soirée d’été au Musée Lansyer, 25 juin 2022, .

Soirée d’été au Musée Lansyer

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Le temps d’une soirée, le Musée Lansyer devient le lieu d’expérimentation de jeunes professionnelles et de médiateurs amateurs. Deux musiciennes et quelques médiateurs d’un jour vous emmènent dans un conte musical inspiré des tableaux de Lansyer. Un moment de flânerie culturelle pour petits et grands.

patrimoine@mairieloches.com +33 2 47 59 48 21

Léonard de Serres

