Soirée d’Eté à Parnac Parnac, 12 juillet 2022, Parnac. Soirée d’Eté à Parnac Vinovalie Côtes d’Olt Caunézil Parnac

2022-07-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-12 00:00:00 00:00:00 Vinovalie Côtes d’Olt Caunézil

Parnac 46140 Parnac Menu :

– Tartare de légumes et mozarella

– Suprême de volaille

– Légumes de saison

– Dessert aux fruits

– Café

Repas gourmand, animation musicale et variété française. Menu :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Jill Wellington de Pixabay

