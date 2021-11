Mèze Mèze Hérault, Mèze SOIRÉE DES VIGNERONS Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

2021-05-11 – 2022-01-21

Mèze Hérault Dégustations de vins locaux, bal-concert et D.J. avec Captain Java !

Captain Java dépoussière les tubes. Twist débridé, tendre valse, bon vieux rock ou disco torride, les passagers du vol Captain Java sont attendus pour un décollage, direction la fête et l’enthousiasme.

