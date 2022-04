Soirée des vignerons du Comptoir Beaujolais Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Rhône

Soirée des vignerons du Comptoir Beaujolais Beaujeu, 17 novembre 2022, Beaujeu. Soirée des vignerons du Comptoir Beaujolais Le comptoir beaujolais 24, Square du Temple de Bacchus Beaujeu

2022-11-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-17 Le comptoir beaujolais 24, Square du Temple de Bacchus

Beaujeu Rhône Les vignerons du Comptoir Beaujolais vous attendent dans une ambiance “bar à vins” festive pour une soirée Beaujolais nouveaux servis au son de l’accordéon.

Sans réservation, planche charcuterie/fromage à grignoter. caveaubeaujolaisvillage@orange.fr +33 4 74 04 81 18 Le comptoir beaujolais 24, Square du Temple de Bacchus Beaujeu

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beaujeu, Rhône Autres Lieu Beaujeu Adresse Le comptoir beaujolais 24, Square du Temple de Bacchus Ville Beaujeu lieuville Le comptoir beaujolais 24, Square du Temple de Bacchus Beaujeu Departement Rhône

Beaujeu Beaujeu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaujeu/

Soirée des vignerons du Comptoir Beaujolais Beaujeu 2022-11-17 was last modified: by Soirée des vignerons du Comptoir Beaujolais Beaujeu Beaujeu 17 novembre 2022 Beaujeu rhône

Beaujeu Rhône