SOIRÉE DES TALENTS Les Saulnières Le Mans, vendredi 12 avril 2024.

Contexte

Dans le cadre de notre BTS nous avons à réaliser un projet en groupe de A a Z avec une certaine autonomie. La réalisation de ce projet donnera lieu a une évaluation et a une note finale comptant dans les épreuves de ce BTS.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes deux étudiants , Gabriel Devaux et Herehau Vero et avons tous les deux la volonté de créer et organiser un évènement inédit et de montrer notre sérieux et notre implication dans ce projet.

Le projet

Nous allons organiser une soirée dite soirée des talents avec la volonté de rassembler de nombreuses personnes autour de notre projet mettre en valeur la formation que nous avons choisi, le BTS SAM. Ce projet a été pensé pour remplir trois objectifs préalablement définis, à savoir

– Permettre aux artistes quel que soit la forme d’art pouvant être mise en lumière de se produire sur une scène devant un public bienveillant et désireux de découvrir de nouveaux talents. Nous savons que beaucoup d’artistes de tout âge rêvent de faire leur première scène et cette soirée sera pour eux un tremplin et nous l’espérons, le début d’une belle aventure !

– Récolter des fonds afin d’aider nos camardes du projet de l’épicerie solidaire à mettre en place leur activité attendue par de nombreux lycéens ainsi que la direction de notre Lycée Touchard Washington.

– Promouvoir le BTS SAM auprès des jeunes en pleine réflexion sur le choix d’orientation. Donner une belle image du lycée Touchard partenaire de ce projet nous ayant donner la confiance et l’autorisation pour la réalisation de ce projet original et ambitieux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire devauxgabriel.sam@gmail.com

