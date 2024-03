Soirée des retrouvailles Au bout du plongeoir, Domaine de Tizé Thorigné-Fouillard, jeudi 28 mars 2024.

Soirée des retrouvailles Au bout du plongeoir, Domaine de Tizé Thorigné-Fouillard Jeudi 28 mars, 19h00

Début : 2024-03-28 19:00

Fin : 2024-03-28 22:00

Pour célébrer le retour des beaux jours et des artistes, Au bout du plongeoir invite des étudiant·e·s à imaginer une soirée à la découverte du Manoir de Tizé et des artistes à l’œuvre en 2024 ! Jeudi 28 mars, 19h00 1

C’est le printemps !

Pour célébrer le retour des beaux jours et des artistes au travail, Au bout du plongeoir invite les étudiant·e·s de licence 3 Arts du spectacle de l’Université de Rennes 2 à imaginer une soirée à la découverte du Manoir de Tizé et des artistes à l’œuvre en 2024 !

« Le soleil se lève, le temps s’apaise, au même moment les artistes se présentent sous un nouveau jour, venez saisir cette occasion printanière.

Pour le retour de l’association au Manoir du Domaine de Tizé, nous vous présenterons de manière ludique et festive un échantillon des projets artistiques en création accueillis par Au bout du plongeoir durant l’année. Ces ébauches artistiques nous ont particulièrement séduit·es, nous nous en sommes emparé·es pour vous les partager de manière personnelle et créative.

Vous pourrez participer aux activités organisées tout au long de la soirée au Domaine de Tizé : déambulations pleines de surprises, explorations du Domaine et karaoké dans lequel vous pourrez montrer vos talents de chanteur·euse sur des chansons représentatives des artistes et de leurs créations.

Retrouvez-nous à la buvette pour échanger autour des créations en cours d’élaboration avec une bonne crêpe ! »

Marion, Audrey, Alan, Alexandre, Sidonie, Vanessa, Anziz, Rozanne, Julie, Clara, Clément, Clarousse, Dylan, Anna, Grégoire

Les infos pratiques :

-Domaine de Tizé, 35235 Thorigné-Fouillard

-Depuis le centre de Rennes :

Bus C1 direction Cesson Viasilva, s’arrêter à Cesson Hôpital privé et prendre le bus 64 en direction de Timonière (Acigné) et s’arrêter à Village des collectivités. Ensuite, une petite balade de 10 min !

Bus C6 en direction Rigourdière (Cesson-Sévigné) descendre à l’arrêt Bourgchevreuil, puis une petite ballade de 15 min !

-Veuillez nous contacter pour une visite adaptée aux personnes à mobilité réduites

-Petite restauration sur place (salée et sucrée)

-Entrée libre et gratuite

