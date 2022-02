Soirée des Retrouvailles Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Soirée des Retrouvailles Saint-Julien-Beychevelle, 19 mars 2022, Saint-Julien-Beychevelle. Soirée des Retrouvailles Saint-Julien-Beychevelle

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle EUR 28 Le comité des fêtes de Beychevelle vous convie à sa soirée des retrouvailles.

Au menu :

– Apéritif offert

– Garbure

– Magret et patates gourmandes

– Fromage

– Profiteroles

– Café

Saint-Julien-Beychevelle

