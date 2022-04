Soirée des p’tits trappeurs Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Soirée des p'tits trappeurs Matour, 11 juin 2022, Matour. Manoir du Parc Maison des Patrimoines

2022-06-11 – 2022-06-11 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire Matour Une sortie en famille en soirée à arpenter la forêt à la recherche d’indices de présence de la faune de nos bois tel des trappeurs. A l’heure du repas nous confectionnerons un petit feu en pleine nature pour faire cuire notre repas. Retour à la nuit tombée à la lueur des lampes frontales, parcours ludique et écoute des bruits de la nuit. Vous pouvez apporter quelques mets à partager… florent_espagnac@yahoo.com Une sortie en famille en soirée à arpenter la forêt à la recherche d’indices de présence de la faune de nos bois tel des trappeurs. A l’heure du repas nous confectionnerons un petit feu en pleine nature pour faire cuire notre repas. Retour à la nuit tombée à la lueur des lampes frontales, parcours ludique et écoute des bruits de la nuit. Vous pouvez apporter quelques mets à partager… Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

Lieu Matour Adresse Manoir du Parc Maison des Patrimoines Ville Matour

