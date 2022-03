Soirée des planètes Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Gignac Lot Gignac “Gignac ensemble” présente les 8 planètes qui forment le système solaire, avec photos et vidéos, retraçant les grandes étapes de leur exploration.

Verre de l’amitié offert. +33 6 74 20 89 73 gignac

