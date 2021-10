Châtellerault Salle de l'Angelarde Châtellerault, Vienne Soirée des orchestres Salle de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Salle de l’Angelarde, le mercredi 15 décembre à 18:30

À l’approche de Noël, les orchestres du conservatoire Clément Janequin proposent une soirée féerique où les jouets, les bonhommes de neige et les instruments prennent vie. Au programme : des œuvres de Sibelius, Haydn, Howard Blake, mais aussi des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski et d’autres surprises musicales qu’enchanteront les voix des chœurs du conservatoire. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

gratuit, billets à retirer au conservatoire 2 semaines avant le concert. Pass sanitaire obligatoire.

par les élèves du conservatoire Clément Janequin. Pass sanitaire obligatoire. Salle de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T20:00:00

