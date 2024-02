Soirée des métiers et de l’orientation Hall Comminges Colomiers, jeudi 8 février 2024.

Soirée des métiers et de l’orientation Parlez avec des pros de l’orientation

Au collège, les jeunes commencent à se poser des questions sur leur orientation professionnelle. Pour certains, à l’issue d Jeudi 8 février, 18h30 Hall Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Au collège, les jeunes commencent à se poser des questions sur leur orientation professionnelle. Pour certains, à l’issue de la 3e, les filières d’apprentissage peuvent être une alternative au lycée général. Dans ce cas, quelle filière professionnelle choisir ? Quels sont les débouchés, les métiers proposés ? Peut-on changer de formation ou de métier ?…

Destiné aux élèves de 4e et 3e et aux parents columérins, ce rendez-vous annuel permet d’échanger avec des entreprises et des apprentis.

infos. Mairie de Colomiers

Pôle Vie citoyenne et solidaire : 05 61 15 24 41

contact@club-eo.fr

Horaires

18h30 – 21h30

Détails sur le lieu: Hall Comminges

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact@club-eo.fr »}]

