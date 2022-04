Soirée « des initiatives en débat » : Le Zéro Déchet pour chat + des entreprises qui s’engagent La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soirée « des initiatives en débat » : Le Zéro Déchet pour chat + des entreprises qui s’engagent La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 8 avril 2022, Nantes. Soirée « des initiatives en débat » : Le Zéro Déchet pour chat + des entreprises qui s’engagent

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le vendredi 8 avril à 18:30

La prochaine réunion du Collectif “Zéro Déchet = 100% Ressources” du 8 avril sera exceptionnellement ouverte au grand public Ce sera une réunion en 2 parties : – le zéro déchet pour chat : nourriture et litière (par François Rousse, co-fondateur de JOPY, marque Nantaise de croquettes pour chat); – les sentinelles vertes en entreprises et les accords d’entreprises contraignant sur les objectifs environnementaux (par Laurent Saulnier, Délégué Syndical CFDT chez Capgemini). Pour chacune des thématiques, 15-20 minutes de présentation (projection diaporama) et 10-15 minutes de questions). VENEZ NOMBREUX !

Gratuit (ou participation aux frais si vous pouvez)

Soirée ouverte à tous La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

