Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Soirée des îles Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée des îles Aix-en-Provence, 30 juin 2021-30 juin 2021, Aix-en-Provence. Soirée des îles 2021-06-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-30 Golden Tulip Aix-en-Provence 42 Route de Galice

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 28 28 Et pour ceux qui veulent voyager cette soirée-là, le boss nous prépare un rhum arrangé de la Martinique !



Réservation fortement conseillée. Fêtons notre liberté retrouvée ! Rendez-vous sur le patio au restaurant Tulipe pour swinguer, déguster et siroter sous une ambiance exotique ! Il y aura du flair bartending et un DJ pour vous ambiancer ! info@goldentulipaixenprovence.com +33 4 42 95 04 41 http://aix-en-provence.goldentulip.com/ Et pour ceux qui veulent voyager cette soirée-là, le boss nous prépare un rhum arrangé de la Martinique !



Réservation fortement conseillée. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Golden Tulip Aix-en-Provence 42 Route de Galice Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52881#5.42582