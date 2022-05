Soirée des Feux de la st Jean Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Catégories d’évènement: Nanteuil-le-Haudouin

Venez passer une agréable soirée le samedi 25 juin dès 19 h sur l'espace des fêtes à Nanteuil-le-Haudouin. L'association Culture et loisirs vous propose sur place une restauration et une buvette. A 22 h 30, embrasement du feu suivi d'une soirée dansante animée par Écho des nuits
animation@mairie-nanteuillehaudouin.fr +33 3 44 88 38 30 https://nlh60.fr/agenda/feux-st-jean

