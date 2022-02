Soirée des Fayots Graveson Graveson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Graveson

Soirée des Fayots Graveson, 5 mars 2022, Graveson. Soirée des Fayots Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson

2022-03-05 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-05 Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada

Graveson Bouches-du-Rhône Graveson La soirée des Fayots est ouverte à tous.

Repas en prévente uniquement, et nombre de places limité.

Ne tardez pas à prendre vos places : billetterie disponible au Chalet des Arènes. En espérant vous y retrouver nombreux ! Soirée des Fayots à Graveson. +33 6 23 10 00 91 La soirée des Fayots est ouverte à tous.

Repas en prévente uniquement, et nombre de places limité.

Ne tardez pas à prendre vos places : billetterie disponible au Chalet des Arènes. En espérant vous y retrouver nombreux ! Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Graveson Autres Lieu Graveson Adresse Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Ville Graveson lieuville Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson Departement Bouches-du-Rhône

Graveson Graveson Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graveson/

Soirée des Fayots Graveson 2022-03-05 was last modified: by Soirée des Fayots Graveson Graveson 5 mars 2022 Bouches-du-Rhône Graveson

Graveson Bouches-du-Rhône