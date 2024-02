Soirée des anniversaires de février Domaine de la Broche Étrépagny, samedi 17 février 2024.

Soirée des anniversaires de février Domaine de la Broche Étrépagny Eure

La fameuse soirée des anniversaires est de retour, cette fois pour les personnes nées en février.

1 entrée + 1 bouteille de champagne + 1 partie de bowling (valable un dimanche au choix) offerts à tous ceux qui sont nés en février et qui sont accompagnés d’au moins 3 personnes, sur présentation d’une carte d’identité.

Evitez les accidents et conservez votre permis, pensez à choisir votre SAM (celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas d’alcool). Service MC Navettes pour le transport aller-retour domicile/Domaine de La Broche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 22:00:00

fin : 2024-02-17 04:00:00

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert

Étrépagny 27150 Eure Normandie domainedelabroche@gmail.com

