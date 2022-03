Soirée des Années 80 Le Trévoux Le Trévoux Catégories d’évènement: Finistère

Soirée des Années 80 Le Trévoux, 9 juillet 2022, Le Trévoux. Soirée des Années 80 Salle municipale Rue du stade Le Trévoux

2022-07-09 20:00:00 – 2022-07-09 01:00:00 Salle municipale Rue du stade

Le Trévoux Finistère Le Trévoux Soirée musicale des années 80, organisée par l’association sportive des Roz Chas en collaboration avec la radio associative Maxxi One de Rosporden.

De l’ambiance dès 20h, l’entrée est gratuite avec petite restauration sur place : galettes saucisses, crêpes, buvette…

Venez déguisés et dansez sur les chansons d’Indochine à Queen, de Daniel Balavoine à Mickael Jackson, de Jean Jacques Goldman à Abba.

