Haguenau Bas-Rhin EUR Soirée des 30 ans de la FFRandonnée en Alsace de 19h30 à 21h00 avec une conférence de David Le Breton, Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg. Le sujet sera “Marcher la vie : le goût de la randonnée”. Ouverture des portes à 19h15.

Entrée gratuite, « chapeau » pour participation à la conférence.

