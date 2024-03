Soirée Départementale Focus Jazz MJC de la Guérinière Caen, jeudi 4 avril 2024.

Soirée Départementale Focus Jazz MJC de la Guérinière Caen Calvados

Le Tympan et le réseau Focus Jazz s’associent pour vous inviter à la Soirée départementale jazz du Calvados, jeudi 4 avril 2024. Une soirée qui débute dans les faits dès 14 heures, avec au programme des tables rondes sur le jazz dans le département, des show case professionnels de groupes normands et, le soir, un concert du Brass Band Rive Droite, constitué d’habitants de Caen et alentours.

Attention, cet événement se tiendra sur deux lieux, située à seulement 2 minutes à pied l’un de l’autre. Voir ci-après adresses et cartes.>> Au 1901 :14h Ouverture des portes, accueil, café.14h30 Présentation de Focus Jazz, réseau jazz en Normandie.15h Table ronde n°1 — Un lieu pour le jazz à Caen une problématique de près de 30 ans ; quelles solutions17h Table ronde n°2 — La diffusion du jazz normand enjeux et perspectives.>> À la MJC Caen Guérinière :16h Concert pro Atlantis et Echoes of the Jungle.18h Concert pro Play Station et Coquelicot.19h Repas avec le traiteur Asie Ambulante tenu par Peng Zou.20h30 Concert du Brass Band Habitants.

Inscriptions ici même, à venir sous peu !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:00:00

fin : 2024-04-04 22:00:00

MJC de la Guérinière 10 rue des Bouviers

Caen 14000 Calvados Normandie admin@letympan.fr

L’événement Soirée Départementale Focus Jazz Caen a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Caen la Mer