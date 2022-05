SOIRÉE DÉGUSTATION VINS NATURE

SOIRÉE DÉGUSTATION VINS NATURE, 27 mai 2022, . SOIRÉE DÉGUSTATION VINS NATURE

2022-05-27 19:00:00 – 2022-05-27 20:00:00 EUR 8 Rencontre dégustation avec un vigneron. Soirée de présentation et de dégustation de vins nature

possibilité de repas sur place +33 4 34 36 65 10 http://www.lacavevigneronnesiran.com/ Rencontre dégustation avec un vigneron. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville