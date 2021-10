Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Soirée dégustation VINS ET FROMAGES Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Soirée dégustation VINS ET FROMAGES Saint-Cast-le-Guildo, 4 novembre 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Soirée dégustation VINS ET FROMAGES 2021-11-04 19:00:00 – 2021-11-04 La Cave chez Louis 22 Rue Châteaubriand

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo En partenariat avec la fromagerie Darley, la Cave de Louis propose une soirée dégustation VINS ET FROMAGES le jeudi 4 novembre à 19h.

5 fromages

5 vins

➡️ 19 € par personne

Sur réservation uniquement

⚠️ 12 participants seulement, réservez vite ! Seul le paiement anticipé garantit l’inscription.

Réservez au 02 56 11 06 69 ou par mail contact@chezlouis.bzh

