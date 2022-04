Soirée dégustation vins & chocolats Brochon, 5 mai 2022, Brochon.

Soirée dégustation vins & chocolats Brochon

2022-05-05 – 2022-05-05

Brochon Côte-d’Or Brochon

VOUS AIMEZ LE VIN ET LES CHOCOLATS ? Alors, cet évènement est pour vous !

Soirée dégustation Vins & Chocolats … des mariages audacieux chez Grands Bourgognes !

Afin de rendre cette soirée plus conviviale nous aurons la présence de la “P’tit Chambertine” une boulangerie de Gevrey-Chambertin, ainsi qu’un vigneron SURPRISE pour vous présenter les accords !

Vous pouvez vous inscrire via le QR Code présent sur l’affiche !

+33 3 80 79 29 90 https://docs.google.com/forms/d/1fCr4fWavybZfjPV2mFRgYYwi5cGDuNmqiJHRCpcPbvk/edit

VOUS AIMEZ LE VIN ET LES CHOCOLATS ? Alors, cet évènement est pour vous !

Soirée dégustation Vins & Chocolats … des mariages audacieux chez Grands Bourgognes !

Afin de rendre cette soirée plus conviviale nous aurons la présence de la “P’tit Chambertine” une boulangerie de Gevrey-Chambertin, ainsi qu’un vigneron SURPRISE pour vous présenter les accords !

Vous pouvez vous inscrire via le QR Code présent sur l’affiche !

Brochon

dernière mise à jour : 2022-04-26 par