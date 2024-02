Soirée dégustation stand-up Couvent comedy club Couvent des Jacobins Saint-Émilion, samedi 21 septembre 2024.

Soirée dégustation stand-up Couvent comedy club, le samedi 21 septembre à 18h et 21h au Couvent des Jacobins à Saint-Emilion,

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Certe Mathurin revient sur la scène de Couvent. Pour l’accompagner: Lilia Benchabane, chroniqueuse dans l’équipe de Nagui sur France Inter, qui maîtrise l’auto dérision à la perfection et a déjà foulé les planches du Montreux Comedy Festival ; Anne Boissard, qui a rejoint la troupe de Camille & Images (TF1) et enfin Alexis Le Rossignol, également chroniqueur de la Bande Originale, qui a su se démarquer par son humour décalé, nonchalant et faussement naïf. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 18:00:00

fin : 2024-09-21 21:00:00

Couvent des Jacobins 10 Rue Guadet

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine reception@couvent.wine

