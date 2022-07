Soirée Dégustation-Projection Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Soirée Dégustation-Projection Fronsac, 3 août 2022, Fronsac. Soirée Dégustation-Projection

10 Lieu-dit La Marche Château Lamarche Canon Fronsac Gironde OT du Fronsadais Château Lamarche Canon 10 Lieu-dit La Marche

2022-08-03 19:30:00 – 2022-08-03 23:59:00

Château Lamarche Canon 10 Lieu-dit La Marche

Fronsac

Gironde Fronsac EUR Soirée Dégustation-Projection Le Domaine Jean-Yves Millaire ouvre les portes du Château Lamarche Canon le mercredi 03 août pour une première soirée inédite!

Entre dégustation de cuvées biodynamiques et projection visuelle sur la façade du château nous vous garantissons une soirée haute en couleur Prix de 15 € qui comprend :

– Dégustation

– Visite des chais

– Verre gravé offert

– Spectacle mapping programme :

– à partir de 19h30 –

Dégustation de 4 cuvées en biodynamie

Visite des chais

Musique

Jeux

Stand de lampes artisanales

– 20h00 : Restauration

Assiette d’huitres 6€

Poulet curry 8€

Assiette de fromage 5€

Coupe de fraises 3€

(Assiettes au choix)

– 22h00 : spectacle mapping (effets visuels sur le mur du château) BAR A VIN

Château Lamarche Canon 10 Lieu-dit La Marche Fronsac

