Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy, Lot Soirée Dégustation & Musique au Restaurant l’École de Saint Daunès Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’évènement: Barguelonne-en-Quercy

Lot

Soirée Dégustation & Musique au Restaurant l’École de Saint Daunès Barguelonne-en-Quercy, 29 août 2021, Barguelonne-en-Quercy. Soirée Dégustation & Musique au Restaurant l’École de Saint Daunès 2021-08-29 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-29 Restaurant L’École Le bourg – Saint Daunès

Barguelonne-en-Quercy Lot Barguelonne-en-Quercy 25 EUR Rendez-vous à 19h dans la cours de l’ancienne école. Places limitées : réservations au 05 65 36 95 86.

Pass sanitaire obligatoire ou test PCR négatif. Le restaurant l’École à Saint Daunès organise une soirée dégustation en partenariat avec les Petits Producteurs de Cahors et une animations musicale avec le duo Stan Misztal (piano, chant et batterie). +33 5 65 36 95 86 Rendez-vous à 19h dans la cours de l’ancienne école. Places limitées : réservations au 05 65 36 95 86.

Pass sanitaire obligatoire ou test PCR négatif. @l’Ecole dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Barguelonne-en-Quercy, Lot Autres Lieu Barguelonne-en-Quercy Adresse Restaurant L'École Le bourg - Saint Daunès Ville Barguelonne-en-Quercy lieuville 44.35578#1.22957