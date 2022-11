Soirée Dégustation Montbazon Montbazon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Soirée Dégustation Montbazon, 23 novembre 2022, Montbazon. Soirée Dégustation

10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

2022-11-23 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-23 23:00:00 Montbazon

Indre-et-Loire 4.5 EUR Après la projection du film La Dégustation, présentation du Domaine Frères Rousseau et du métier de vigneron par Lucile Rousseau

Dégustation de leurs vins et jus de raisins pétillants

Possibilités d’achat des produits dégustés Réservez vos places en ligne Après la projection du film La Dégustation, présentation du Domaine Frères Rousseau et du métier de vigneron par Lucile Rousseau

Dégustation de leurs vins et jus de raisins pétillants

Possibilités d’achat des produits dégustés Réservez vos places en ligne contact.legenerique@gmail.com +33 6 88 58 38 33 http://www.le-generique.fr/ Marie Esnault

Montbazon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse 10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire Ville Montbazon lieuville Montbazon Departement Indre-et-Loire

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon/

Soirée Dégustation Montbazon 2022-11-23 was last modified: by Soirée Dégustation Montbazon Montbazon 23 novembre 2022 10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire Indre-et-Loire Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire