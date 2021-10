Les Ulmes Les Ulmes Les Ulmes, Maine-et-Loire SOIRÉE DÉGUSTATION METS ET BIÈRES Les Ulmes Les Ulmes Catégories d’évènement: Les Ulmes

Les Ulmes Maine-et-Loire Les Ulmes EUR 30 30 Le restaurant Les Dames de la Loire et le cercle Bierissima ont le plaisir de vous proposer une soirée dégustation mets et bières. Soirée animée par des brasseuses locales. lesdamesdelaloire@gmail.com +33 2 41 59 57 10 Les Ulmes

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

