Châlons-en-Champagne Marne Accompagnés d’Anthony, sommelier de la Grande Boutique du Vin et de Nicole, sophrologue, vivez une dégustation unique de champagne bio, dans le plaisir et l’émerveillement. La sophrologie vous glisse dans une relaxation profonde.

Dans ce niveau de relaxation, les sens éveillés, les sensations décuplées…

… vivez une dégustation unique, dans l’émerveillement et le plaisir…

… (re)découvrez le chant des bulles, les saveurs, les parfums, les arômes…

… appréciez ce moment dans l’instant présent, en pleine conscience…

… savourez le champagne comme pour la première fois. Cette expérience sensorielle, basée sur la relaxation dynamique qu’apporte la sophrologie, est simple et accessible à tous. La sophrologie est une pratique psycho-corporelle qui permet ; uniquement avec une guidance verbale ; de vous amener dans une relaxation profonde, relâcher les tensions physiques et mentales.

Elle se fonde sur des exercices de respiration et de contraction-détente.

