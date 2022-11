Soirée dégustation gratuite de Champagnes Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Soirée dégustation gratuite de Champagnes Léognan, 5 décembre 2022, Léognan. Soirée dégustation gratuite de Champagnes

7 cours marechal de lattre deTassigny L’Esprit Des Vins Léognan Léognan Gironde L’Esprit Des Vins Léognan 7 cours marechal de lattre deTassigny

2022-12-05 19:00:00 – 2022-12-05

L’Esprit Des Vins Léognan 7 cours marechal de lattre deTassigny

Léognan

Gironde Léognan Grande soirée

dégustation gratuite

de Champagnes avec 6 maisons de Champagnes Places limitées réservation indispensable : sur place,

par tel : 05 56 85 01 13

par mail : lespritdesvinsleognan@orange.fr Grande soirée

dégustation gratuite

de Champagnes avec 6 maisons de Champagnes Places limitées réservation indispensable : sur place,

par tel : 05 56 85 01 13

par mail : lespritdesvinsleognan@orange.fr +33 5 56 85 01 13 L’Esprit des vins leognan l’esprit des vins Léognan

L’Esprit Des Vins Léognan 7 cours marechal de lattre deTassigny Léognan

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan Gironde L'Esprit Des Vins Léognan 7 cours marechal de lattre deTassigny Ville Léognan lieuville L'Esprit Des Vins Léognan 7 cours marechal de lattre deTassigny Léognan Departement Gironde

Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/

Soirée dégustation gratuite de Champagnes Léognan 2022-12-05 was last modified: by Soirée dégustation gratuite de Champagnes Léognan Léognan 5 décembre 2022 7 cours marechal de lattre deTassigny L'Esprit Des Vins Léognan Léognan Gironde Gironde Léognan

Léognan Gironde