Soirée dégustation de vins en Provence Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: 13410

Lambesc

Soirée dégustation de vins en Provence Lambesc, 1 juillet 2022, Lambesc. Soirée dégustation de vins en Provence Domaine des Oullières 5200 Route Nationale 7 Lambesc

2022-07-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-01 22:30:00 22:30:00 Domaine des Oullières 5200 Route Nationale 7

Lambesc 13410 25 25 Tout au long de la soirée, vous aurez la possibilité de déguster l’ensemble des cuvées et des couleurs proposées par le Domaine. Un cocktail dînatoire sera également au menu.

Enfin, une ambiance musicale viendra compléter ce tableau estival. La soirée dégustation du Domaine des Oullières revient en 2022 !

Un moment privilégié et convivial autour du vin et de la gastronomie, accompagné d’une touche musicale. Tout au long de la soirée, vous aurez la possibilité de déguster l’ensemble des cuvées et des couleurs proposées par le Domaine. Un cocktail dînatoire sera également au menu.

Enfin, une ambiance musicale viendra compléter ce tableau estival. Domaine des Oullières 5200 Route Nationale 7 Lambesc

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 13410, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Domaine des Oullières 5200 Route Nationale 7 Ville Lambesc lieuville Domaine des Oullières 5200 Route Nationale 7 Lambesc Departement 13410

Lambesc Lambesc 13410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Soirée dégustation de vins en Provence Lambesc 2022-07-01 was last modified: by Soirée dégustation de vins en Provence Lambesc Lambesc 1 juillet 2022 13410 Lambesc

Lambesc 13410