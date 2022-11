SOIRÉE DÉGUSTATION DE NOËL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Hérault C’est dans le cadre enchanteur du château de Flaugergues et pour un rendez-vous exceptionnel que nous vous invitons à découvrir trois produits gourmands et festifs.

Les vins du Château de Flaugergues avec Pierre de Colbert, vigneron . Un caviar superbe issu d’un mode de production exclusif du Château Castillonne, à Saint-Guilhem-le-Désert par un trio d’associés-amis : Frédéric René, Léo Carpentier et Alan Brière-Pavia.

Les fins chocolats de Jacques Cenatempio en constante recherche d'émotions nouvelles à travers la combinaison de saveurs inattendues. Vente des produits à l'issue de la dégustation.

