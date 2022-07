Soirée dégustation crémants du Jura Château-Chalon Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

Jura EUR 15 Participez à une dégustation commentée de plusieurs crémants du Jura dans les locaux de la Maison de la Haute Seille. Le mardi 19 juillet à 18h30 sur inscription.

Durée : environ 1h30

Tarif : 15 euros/personne (à partir de 18 ans)

Inscriptions : groupes.jurahauteseille@gmail.com // 03.84.24.76.05

